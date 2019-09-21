|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:21
budivelnik написав: Faceless написав:
Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м
Немає і
пільга
60 квартира і
120 будинок
Є або
60 квартира або
120 будинок
в ПКУ так сказано:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:32
Faceless
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?
Ви мене заплутали
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:49
Успіх написав:
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
Так
Успіх написав:
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?
Саме так
Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:39
Не те купив 😅
Faceless написав: Успіх написав:
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
Так
Успіх написав:
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?
Саме так
Як то кажуть - #чотаржу!
Тобто, в першому варіанті - це НЕ розкіш, а в другому - вже розкіш?
Тому я кажу - закон по-дибільному написаний!🤦🏻
Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:31
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
Так
Успіх написав:
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?
Саме так
Як то кажуть - #чотаржу!
Тобто, в першому варіанті - це НЕ розкіш, а в другому - вже розкіш?
Тому я кажу - закон по-дибільному написаний!
Де ви взагалі взяли, що мова про розкіш? Про типу розкіш там окремий пункт:
266.7.1-1. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" підпункту 266.7.1 цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
А так то просто окрема пільга на квартири і окрема - на будинки.
Чого ви тим не поцікавилися, коли купували смарт?
