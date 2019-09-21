|
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:33
Хомякоид написав: Бетон написав: Бетон написав:
1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше
Робота в ТЦК це те, що тобі зараз потрібно.
Это не работа, это же счастье
Бетон та хватит прятаться от ТЦК.
Если здоровье позволяет найди позицию строителя, и не будешь как заец бегать.
От судьбы не убежишь.
Функция Шрёдингера уже всё описала: пока я не в ТЦК — я и там, и не там одновременно.
Всё уже случилось — мы просто движемся по одной из допустимых траекторий.
Мы, как биологические системы, ограничены нейрофизиологией и временем,
поэтому не управляем процессом напрямую, а лишь наблюдаем,
как порядок локально возникает и снова растворяется
в общем росте энтропии.
Тебе только кажется, что ты на что-то влияешь.
Нет, мой друг
-
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:42
Бетон написав:
От судьбы не убежишь.
Функция Шрёдингера уже всё описала: пока я не в ТЦК — я и там, и не там одновременно.
Всё уже случилось — мы просто движемся по одной из допустимых траекторий.
Мы, как биологические системы, ограничены нейрофизиологией и временем,
поэтому не управляем процессом напрямую, а лишь наблюдаем,
как порядок локально возникает и снова растворяется
в общем росте энтропии.
Тебе только кажется, что ты на что-то влияешь.
Нет, мой друг
це якийсь трансферінг рєальності, але ж в ній можно вліять на маятнік собитій і його проєкцію
Додано: Сер 31 гру, 2025 10:48
Погода то какая !!!
Одеваюсь , беру лапиту и снег с дорожек убирать, параллельно... , не часто..., ещё даже не обед
Додано: Сер 31 гру, 2025 11:05
Бетон написав:
От судьбы не убежишь.
Функция Шрёдингера уже всё описала: пока я не в ТЦК — я и там, и не там одновременно.
Всё уже случилось — мы просто движемся по одной из допустимых траекторий.
Мы, как биологические системы, ограничены нейрофизиологией и временем,
поэтому не управляем процессом напрямую, а лишь наблюдаем,
как порядок локально возникает и снова растворяется
в общем росте энтропии.
Тебе только кажется, что ты на что-то влияешь.
Нет, мой друг
Ті хоть донать в таком случае.
Каждій делает что может и буть что будет.
Кинь по моей сілке пору копеек.
С пацаном вместе віросли. Как они там в всем етом пи** держаться не представляю.
Додано: Сер 31 гру, 2025 11:14
Хомякоид написав: Бетон написав:
От судьбы не убежишь.
Функция Шрёдингера уже всё описала: пока я не в ТЦК — я и там, и не там одновременно.
Всё уже случилось — мы просто движемся по одной из допустимых траекторий.
Мы, как биологические системы, ограничены нейрофизиологией и временем,
поэтому не управляем процессом напрямую, а лишь наблюдаем,
как порядок локально возникает и снова растворяется
в общем росте энтропии.
Тебе только кажется, что ты на что-то влияешь.
Нет, мой друг
Ті хоть донать в таком случае.
Каждій делает что может и буть что будет.
Кинь по моей сілке пору копеек.
С пацаном вместе віросли. Как они там в всем етом пи** держаться не представляю.
Доречі, порадьте їм номер картки окремим постом дублювати, зручно копіювати тоді коли робиш переказ
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:55
