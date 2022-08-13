Про це розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та інфляцію за 30%
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Додано: Сер 31 сер, 2022 11:18
Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та...
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Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та інфляцію за 30%
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