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Катастрофи нема: Гетманцев про
курс 40 гривень/долар та...

Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:18

Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та інфляцію за 30%
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:18

Катастрофи нема: Все зависит от доходов
chipriyan
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:13

катастрофи у його комфортному кабінеті звісно нєма
jeka151515
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:25

То ви довіряєте показикам, котрі демонструє рф, і щиро вірите, що в них, таки да, інфляція 10%?..
sultepronit
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:29

Офіційна інфляція і в реальності різні речі, припиніть обманювати народ
romfrua
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:41

Грабунцева все ОК яка катастрофа. З його награбованими баксама курс 40 нормально ще краще було б 100. А от курс 10 гривень за долар для нього це повна катастрофа. У нього план простий чим бідніше населення тим краще.
remogusak
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