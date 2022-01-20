Поліцейським міста Меніфі із американського штату Арканзас заборонили виписувати штрафи за перевищення швидкості протягом року.
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В американському місті поліції на рік заборонили виписувати штрафи за перевищення швидкості
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:31
В американському місті поліції на рік заборонили...
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Дивися повний текст
В американському місті поліції на рік заборонили виписувати штрафи за перевищення швидкості
Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:31
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