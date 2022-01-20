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В американському місті
поліції на рік заборонили...

В американському місті поліції на рік заборонили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:31

В американському місті поліції на рік заборонили...

Пропонуємо до обговорення:
Поліцейським міста Меніфі із американського штату Арканзас заборонили виписувати штрафи за перевищення швидкості протягом року.

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В американському місті поліції на рік заборонили виписувати штрафи за перевищення швидкості
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 22:31

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