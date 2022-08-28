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Як студентам виїхати за
кордон під час війни в Україні

Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 00:33

Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні

Пропонуємо до обговорення:
З початком нового навчального року все більше чоловіків-cтудентів намагаються виїхати на навчання за кордон.

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Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні
R2
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