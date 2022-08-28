З початком нового навчального року все більше чоловіків-cтудентів намагаються виїхати на навчання за кордон.
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Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні
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Додано: Пон 05 вер, 2022 00:33
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні
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Дивися повний текст
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні
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