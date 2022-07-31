Столиця планує створити Муніципальний банк Києва та подасть заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «Банк Січ».
Дивися повний текст
Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 вер, 2022 15:45
Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва
Додано: Пон 05 вер, 2022 15:52
Додано: Пон 05 вер, 2022 16:00
Re: Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва
Цікава ідея.
|