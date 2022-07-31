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Влада столиці планує створити
Муніципальний банк Києва

Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:45

Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва

Пропонуємо до обговорення:
Столиця планує створити Муніципальний банк Києва та подасть заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «Банк Січ».

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Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва
R2
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Такий же надійний як і КМБ? Ні, дякую.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:52

  smart_analyst2017 написав:Такий же надійний як і КМБ? Ні, дякую.

Хрещатик? Банк Київ?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:00

Re: Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва

Цікава ідея.
Investor_K
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