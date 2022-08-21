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Українці самі відкладатимуть
гроші на майбутню пенсію:...

Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 07:42

Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада зареєструвала проєкт закону про казначейський пенсійний план.

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Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію: нововведення можуть запрацювати з 1 січня 2023 року
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 07:42

Лучше не связываться:
- в законе нет льгот в виде уменьшения налогов.
- есть затраты на администрирование. Будет как с больницей будущего, все деньги ушли на администрирование
- выплаты, только после выхода
- проще самому откладывать, и инвестировать
dan74
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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