Верховна Рада зареєструвала проєкт закону про казначейський пенсійний план.
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Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію: нововведення можуть запрацювати з 1 січня 2023 року
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Додано: Вів 06 вер, 2022 07:42
Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію: нововведення можуть запрацювати з 1 січня 2023 року
Додано: Вів 06 вер, 2022 07:42
Лучше не связываться:
- в законе нет льгот в виде уменьшения налогов.
- есть затраты на администрирование. Будет как с больницей будущего, все деньги ушли на администрирование
- выплаты, только после выхода
- проще самому откладывать, и инвестировать
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