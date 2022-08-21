Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:...

Додано: Вів 06 вер, 2022 11:49

В 2008-м году, перед кризисом, пришел ко мне двоюродный брат и говорит - Вступил я на работу, офигенный американский фонд, берет наши деньги и вкладывает во всякие там акции. Короче, к пенсии кучу процентов насобирается, за них и будешь жить. С тебя 10000 грн (минимальный взнос, при курсе 5 грн)-



А я ему - Спасибо конечно за такое доверие к моему лицу, но я лучше еще немного пособираю и без всяких акций вложу в покупку квартиры. На пенсию можно будет сдать и на хлеб будет. -



Через полгода липовый фонд чудом обанкротился.



Еще один такой фонд был Дельта-Капитал в 2008-м году. Нам туда наше руководство фирмы по 300 грн положило на пенсию. Тоже через год обанкротился. Хорошо что мы им еще ничего не должны остались.