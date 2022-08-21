5 тыс совковых деревянных?
Это также как сейчас в россии курс по официалу, а реально не купить?
В кооператив надо было вкладывать.
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Додано: Вів 06 вер, 2022 11:35
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:38
Сейчас среднюю рисуют в 28 тыс(недавно видел) а в реальности на одно рабочее место 2,5-3 работяг. Зарплата будет увеличиваться? Или офигенный работник или три вышки или минималка или ртом неплохо работать умеет.
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:49
Re: Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:..
В 2008-м году, перед кризисом, пришел ко мне двоюродный брат и говорит - Вступил я на работу, офигенный американский фонд, берет наши деньги и вкладывает во всякие там акции. Короче, к пенсии кучу процентов насобирается, за них и будешь жить. С тебя 10000 грн (минимальный взнос, при курсе 5 грн)-
А я ему - Спасибо конечно за такое доверие к моему лицу, но я лучше еще немного пособираю и без всяких акций вложу в покупку квартиры. На пенсию можно будет сдать и на хлеб будет. -
Через полгода липовый фонд чудом обанкротился.
Еще один такой фонд был Дельта-Капитал в 2008-м году. Нам туда наше руководство фирмы по 300 грн положило на пенсию. Тоже через год обанкротился. Хорошо что мы им еще ничего не должны остались.
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:52
Середня зарплата зараз ~$350:
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:57
Re: Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:..
Чого долари не скирдував в матрац? Знаю, що в США можна легко здати долари 30-50-хх років навіть. Та і в Україні за ними нумізмати ганяються.
Додано: Вів 06 вер, 2022 11:58
для 95% лучшая инвестиция - никуда не инвестировать, понемногу конвертируйтесь в золото - вся ваша пенсия по текущим меркам до смерти в теории уместится в кубик золота 3х3х3 см, достойная 4х4х4 см, а шикарная 5х5х5 см. Один минус - можно потерять, но дробление кубика тоже вариант.
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:17
Відкладали!!! Я, також і батьки... Після банкопаду 2014го, коли на руки отримали подачки від Фонду по 200тис. грн. замість вкладу у валюті - вкладати перестали. А після зупинки будівництва нерухомості (з різних причин) і абсолютного пофігізму з боку держави (для якої начхати на ваші приватні інвестиції - проблеми індіанців Шерифа не хвилюють), довіру втратили назавжди.
А зараз, ті хто "складав у матрас" останні 20 років - самі розумні виявились, що і доведено роками.
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