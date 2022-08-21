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Українці самі відкладатимуть
гроші на майбутню пенсію:...

Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:35

  Дюрі-бачі написав:Watcher Аналогічно мої дід з бабусею вклали 5 тис. рублів (8 тис. $) на сберкнижку. А потім дістали від Юлі 1000 грн. (200$) )


5 тыс совковых деревянных?
Это также как сейчас в россии курс по официалу, а реально не купить?
В кооператив надо было вкладывать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:38

  yama написав:
  Watcher написав:Судіть самі, у що перетворились 200грн, відкладені у 98році (200долларів!)
тоді і зарплата була 100-200 доларів . А зараз середня десь до війни була 600 , а підчас війни певно 300

Сейчас среднюю рисуют в 28 тыс(недавно видел) а в реальности на одно рабочее место 2,5-3 работяг. Зарплата будет увеличиваться? Или офигенный работник или три вышки или минималка или ртом неплохо работать умеет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:49

Re: Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:..

В 2008-м году, перед кризисом, пришел ко мне двоюродный брат и говорит - Вступил я на работу, офигенный американский фонд, берет наши деньги и вкладывает во всякие там акции. Короче, к пенсии кучу процентов насобирается, за них и будешь жить. С тебя 10000 грн (минимальный взнос, при курсе 5 грн)-

А я ему - Спасибо конечно за такое доверие к моему лицу, но я лучше еще немного пособираю и без всяких акций вложу в покупку квартиры. На пенсию можно будет сдать и на хлеб будет. -

Через полгода липовый фонд чудом обанкротился.

Еще один такой фонд был Дельта-Капитал в 2008-м году. Нам туда наше руководство фирмы по 300 грн положило на пенсию. Тоже через год обанкротился. Хорошо что мы им еще ничего не должны остались.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:52

  p_a_l написав:
  yama написав:
  Watcher написав:Судіть самі, у що перетворились 200грн, відкладені у 98році (200долларів!)
тоді і зарплата була 100-200 доларів . А зараз середня десь до війни була 600 , а підчас війни певно 300

Сейчас среднюю рисуют в 28 тыс(недавно видел) а в реальности на одно рабочее место 2,5-3 работяг. Зарплата будет увеличиваться? Или офигенный работник или три вышки или минималка или ртом неплохо работать умеет.

Середня зарплата зараз ~$350: https://www.work.ua/ru/stat/salary/
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:57

Re: Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:..

  Watcher написав:Мій вже покійний дід відкладав на "безбідну старість" через якісь трасти та фонди у 90х та на початку 2000х. Весь час відкладав, а оскільки воно було в гривні, то за 20ть років перетворилось у ніщо, а якийсь фонд взагалі збанкрутував... так і помер, як усі... оте відкладання у наших реаліях не гарантує нічого, тільки будете себе обмежувати у витратах і на щось марно розраховувати.

Чого долари не скирдував в матрац? Знаю, що в США можна легко здати долари 30-50-хх років навіть. Та і в Україні за ними нумізмати ганяються.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 11:58

  dan74 написав:- проще самому откладывать, и инвестировать

для 95% лучшая инвестиция - никуда не инвестировать, понемногу конвертируйтесь в золото - вся ваша пенсия по текущим меркам до смерти в теории уместится в кубик золота 3х3х3 см, достойная 4х4х4 см, а шикарная 5х5х5 см. Один минус - можно потерять, но дробление кубика тоже вариант.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:17

  _hunter написав: Ничего не понял: а почему отложенную картоху вы считать не пробуете? :shock: Что мешало у 98році відкласти 200долларів!?

Відкладали!!! Я, також і батьки... Після банкопаду 2014го, коли на руки отримали подачки від Фонду по 200тис. грн. замість вкладу у валюті - вкладати перестали. А після зупинки будівництва нерухомості (з різних причин) і абсолютного пофігізму з боку держави (для якої начхати на ваші приватні інвестиції - проблеми індіанців Шерифа не хвилюють), довіру втратили назавжди.
А зараз, ті хто "складав у матрас" останні 20 років - самі розумні виявились, що і доведено роками.
Watcher
 
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  #<12
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