Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:...
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Watcher написав:Судіть самі, у що перетворились 200грн, відкладені у 98році (200долларів!)
тоді і зарплата була 100-200 доларів . А зараз середня десь до війни була 600 , а підчас війни певно 300
Сейчас среднюю рисуют в 28 тыс(недавно видел) а в реальности на одно рабочее место 2,5-3 работяг. Зарплата будет увеличиваться? Или офигенный работник или три вышки или минималка или ртом неплохо работать умеет.
В 2008-м году, перед кризисом, пришел ко мне двоюродный брат и говорит - Вступил я на работу, офигенный американский фонд, берет наши деньги и вкладывает во всякие там акции. Короче, к пенсии кучу процентов насобирается, за них и будешь жить. С тебя 10000 грн (минимальный взнос, при курсе 5 грн)-
А я ему - Спасибо конечно за такое доверие к моему лицу, но я лучше еще немного пособираю и без всяких акций вложу в покупку квартиры. На пенсию можно будет сдать и на хлеб будет. -
Через полгода липовый фонд чудом обанкротился.
Еще один такой фонд был Дельта-Капитал в 2008-м году. Нам туда наше руководство фирмы по 300 грн положило на пенсию. Тоже через год обанкротился. Хорошо что мы им еще ничего не должны остались.
Watcher написав:Судіть самі, у що перетворились 200грн, відкладені у 98році (200долларів!)
тоді і зарплата була 100-200 доларів . А зараз середня десь до війни була 600 , а підчас війни певно 300
Сейчас среднюю рисуют в 28 тыс(недавно видел) а в реальности на одно рабочее место 2,5-3 работяг. Зарплата будет увеличиваться? Или офигенный работник или три вышки или минималка или ртом неплохо работать умеет.
Watcher написав:Мій вже покійний дід відкладав на "безбідну старість" через якісь трасти та фонди у 90х та на початку 2000х. Весь час відкладав, а оскільки воно було в гривні, то за 20ть років перетворилось у ніщо, а якийсь фонд взагалі збанкрутував... так і помер, як усі... оте відкладання у наших реаліях не гарантує нічого, тільки будете себе обмежувати у витратах і на щось марно розраховувати.
Чого долари не скирдував в матрац? Знаю, що в США можна легко здати долари 30-50-хх років навіть. Та і в Україні за ними нумізмати ганяються.
dan74 написав:- проще самому откладывать, и инвестировать
для 95% лучшая инвестиция - никуда не инвестировать, понемногу конвертируйтесь в золото - вся ваша пенсия по текущим меркам до смерти в теории уместится в кубик золота 3х3х3 см, достойная 4х4х4 см, а шикарная 5х5х5 см. Один минус - можно потерять, но дробление кубика тоже вариант.
_hunter написав: Ничего не понял: а почему отложенную картоху вы считать не пробуете? Что мешало у 98році відкласти 200долларів!?
Відкладали!!! Я, також і батьки... Після банкопаду 2014го, коли на руки отримали подачки від Фонду по 200тис. грн. замість вкладу у валюті - вкладати перестали. А після зупинки будівництва нерухомості (з різних причин) і абсолютного пофігізму з боку держави (для якої начхати на ваші приватні інвестиції - проблеми індіанців Шерифа не хвилюють), довіру втратили назавжди. А зараз, ті хто "складав у матрас" останні 20 років - самі розумні виявились, що і доведено роками.
_hunter написав: Ничего не понял: а почему отложенную картоху вы считать не пробуете? Что мешало у 98році відкласти 200долларів!?
Відкладали!!! Я, також і батьки... Після банкопаду 2014го, коли на руки отримали подачки від Фонду по 200тис. грн. замість вкладу у валюті - вкладати перестали. А після зупинки будівництва нерухомості (з різних причин) і абсолютного пофігізму з боку держави (для якої начхати на ваші приватні інвестиції - проблеми індіанців Шерифа не хвилюють), довіру втратили назавжди. А зараз, ті хто "складав у матрас" останні 20 років - самі розумні виявились, що і доведено роками.
И снова я вижу ССЗБ: правило "не больше фонда на банку" в 14-м не знал только ленивый. Получить свои баксы гривнами и откупить назад в "серых обменках" баксы -- ну да, процентов 5-10 -- теряется. Но это, уж простите, на "вкладати перестали" -- ну совсем не тянет...
Watcher написав:Мій вже покійний дід відкладав на "безбідну старість" через якісь трасти та фонди у 90х та на початку 2000х. Весь час відкладав, а оскільки воно було в гривні, то за 20ть років перетворилось у ніщо, а якийсь фонд взагалі збанкрутував... так і помер, як усі... оте відкладання у наших реаліях не гарантує нічого, тільки будете себе обмежувати у витратах і на щось марно розраховувати. Без 100% індексації і прив`язки до валюти з гарантією держави з урахуванням світової інфляції- це все ще один зі способів "побрити" населення. Судіть самі, у що перетворились 200грн, відкладені у 98році (200долларів!) і зараз ті 200грн... проїхати декілька разів у маршрутці за місто? Це я вже не кажу про те, що і доллар вже не той, що був 25 років тому назад...
200 гривнів ніколи не були рівні 200 доллар. При вводі гривнів курс купонокарбованців був приблизно 185 тисяч за доляр. Відповідно 1,85 грн за доллар. Та й не було 200 гривнів в 98 році. Перша бомажка з Лесею вийшла в обіг в 2001 році. https://bank.gov.ua/ua/uah/obig-banknot ... pendence30