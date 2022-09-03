Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:...

Watcher написав:

Мій вже покійний дід відкладав на "безбідну старість" через якісь трасти та фонди у 90х та на початку 2000х. Весь час відкладав, а оскільки воно було в гривні, то за 20ть років перетворилось у ніщо, а якийсь фонд взагалі збанкрутував... так і помер, як усі... оте відкладання у наших реаліях не гарантує нічого, тільки будете себе обмежувати у витратах і на щось марно розраховувати.Без 100% індексації і прив`язки до валюти з гарантією держави з урахуванням світової інфляції- це все ще один зі способів "побрити" населення.Судіть самі, у що перетворились 200грн, відкладені у 98році (200долларів!) і зараз ті 200грн... проїхати декілька разів у маршрутці за місто? Це я вже не кажу про те, що і доллар вже не той, що був 25 років тому назад...