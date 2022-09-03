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Українці самі відкладатимуть
гроші на майбутню пенсію:...

Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:16

alex lem Хто і де казав про ОДИН папірець у 200гривень??? Це була сума для порівняння. 1,8грн, чи 1грн за доллар - не суть!
Суть у тому, що відкладати в гривні не було ніякого сенсу(ні тоді ні зараз!), оскільки у нас жоден пенсійний траст/фонд, навіть недержавний не приймав вклади у валюті і відповідно не індексував їх навіть у кращі часи 2004-2007. А гривна за 20 з гаком років перетворилась на папірці і цьому процесу немає кінця.
Тому навіть перспектива отримувати пенсію в 14тис. (а саме так мені нарахував пенсійний калькулятор на їх сайті) через 8 років зовсім не весела, враховуючи події цього року.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 15:18

  Investor_K написав:Найкраще - мати міцне здоровя до самої смерті і померти раптово.


адвокат оглашает завещание: "будучи в здравом уме, все деньги я потратил до смерти"
cohan
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