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Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 вер, 2022 15:16
alex lem Хто і де казав про ОДИН папірець у 200гривень??? Це була сума для порівняння. 1,8грн, чи 1грн за доллар - не суть!
Суть у тому, що відкладати в гривні не було ніякого сенсу(ні тоді ні зараз!), оскільки у нас жоден пенсійний траст/фонд, навіть недержавний не приймав вклади у валюті і відповідно не індексував їх навіть у кращі часи 2004-2007. А гривна за 20 з гаком років перетворилась на папірці і цьому процесу немає кінця.
Тому навіть перспектива отримувати пенсію в 14тис. (а саме так мені нарахував пенсійний калькулятор на їх сайті) через 8 років зовсім не весела, враховуючи події цього року.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:18
Investor_K написав:
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Додано: Сер 07 вер, 2022 18:29
Интересно как много у нас в стране лохов которые при войне добровольно будут откладывать деньги с зарплат которые упали?
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telushkin1990
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Додано: Сер 07 вер, 2022 18:54
telushkin1990 написав:
Интересно как много у нас в стране лохов которые при войне добровольно будут откладывать деньги с зарплат которые упали?
У вас в раше лохов -вся страна
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Investor_K
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Додано: Сер 07 вер, 2022 19:42
mvi в 80-і роки курс був 60-70 коп. Вони ж тоді катались в Югославію у "відрядження", возили всяке, тому можливість купити валюту по офіційному курсі в межах ліміту була, але не було бажання.
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