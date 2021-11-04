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У Швейцарії вводять суворі
закони для боротьби з...

У Швейцарії вводять суворі закони для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 02:27

У Швейцарії вводять суворі закони для боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо взимку не вистачає газу, федеральний уряд Швейцарії хоче вжити жорстких заходів. Кожному, хто порушує правила, загрожує ув’язнення або штраф.

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У Швейцарії вводять суворі закони для боротьби з надмірним використанням тепла
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 02:27

Интересно, что подразумевается под работающим газовым отоплением, если "радиаторные батареи будут запрешены"? Газовый камин что ли?
moveton
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