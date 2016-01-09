RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Куплю монети НБУ

Куплю монети НБУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 08:00

Куплю монети НБУ

Збираю колекцію.

Серії:
- Видатні особистості України
- Літаки та Україна космічна
- Відродження української державності

Монети в банківському стані, не за всі гроші світу, в цінах орієнтуюсь.

Пропозиції в ПП або телеграмм\вайбер О63 298О8О8
smirnov_ukr
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Монети України Монеты Украины Серебро Срібло більше 100 моне
Doktor_Aybolit » Чет 24 гру, 2020 23:20
0 15838
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 23:20
Doktor_Aybolit
Нацбанк: в Україні думають карбувати монети 2 і 5 гривень 1, 2, 3
R2 » Сер 20 лип, 2016 14:04
23 20626
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 16:18
Faceless
Куплю жетоны ПУМБ 1, 2
Doktor_Aybolit » Суб 09 січ, 2016 18:54
15 15329
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 22:05
Doktor_Aybolit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.