Збираю колекцію.
Серії:
- Видатні особистості України
- Літаки та Україна космічна
- Відродження української державності
Монети в банківському стані, не за всі гроші світу, в цінах орієнтуюсь.
Пропозиції в ПП або телеграмм\вайбер О63 298О8О8
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:00
Куплю монети НБУ
Збираю колекцію.
Серії:
- Видатні особистості України
- Літаки та Україна космічна
- Відродження української державності
Монети в банківському стані, не за всі гроші світу, в цінах орієнтуюсь.
Пропозиції в ПП або телеграмм\вайбер О63 298О8О8
|