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Представлено концепцію
податкової реформи «10-10-10»

Представлено концепцію податкової реформи «10-10-10»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:27

Представлено концепцію податкової реформи «10-10-10»

Пропонуємо до обговорення:
Заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма на засіданні Економічного штабу при уряді 9 вересня представив концепцію податкової реформи "10-10-10", повідомив член штабу та один зі співавторів реформи Михайло Кухар.

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Представлено концепцію податкової реформи «10-10-10»
R2
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