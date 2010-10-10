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Представлено концепцію податкової реформи «10-10-10»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 вер, 2022 20:27
Пропонуємо до обговорення:
Заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма на засіданні Економічного штабу при уряді 9 вересня представив концепцію податкової реформи "10-10-10", повідомив член штабу та один зі співавторів реформи Михайло Кухар.
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Додано: Вів 13 вер, 2022 08:25
Так вона вже є. тількі назва у неї: бла,бла.бла...
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Додано: Вів 13 вер, 2022 08:51
Шурма - это человек Ахметова, обучался в Сколково (Москва), работает заместителем кого-то в канцелярии офиса президента - каким боком он до реформы налогообложения в Украине? Как бы превышение должностных обязанностей - вроде даже статья такая есть.
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BIGor
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