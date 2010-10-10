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Представлено концепцію
податкової реформи «10-10-10»

Представлено концепцію податкової реформи «10-10-10»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:27

Представлено концепцію податкової реформи «10-10-10»

Пропонуємо до обговорення:
Заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма на засіданні Економічного штабу при уряді 9 вересня представив концепцію податкової реформи "10-10-10", повідомив член штабу та один зі співавторів реформи Михайло Кухар.

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Представлено концепцію податкової реформи «10-10-10»
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 08:25

Так вона вже є. тількі назва у неї: бла,бла.бла...
blackwi
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 08:51

Re: Представлено концепцію податкової реформи «10-10-10»

Шурма - это человек Ахметова, обучался в Сколково (Москва), работает заместителем кого-то в канцелярии офиса президента - каким боком он до реформы налогообложения в Украине? Как бы превышение должностных обязанностей - вроде даже статья такая есть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:04

НДС (налог на добавленную стоимость) это коррупционный налог, который приводит к обнищанию населения.
5_10
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:11

(«Мы действительно обсуждаем модель, которая называется „10-10-10“: 10% — налог на прибыль, 10% — НДФЛ (налог на доходы физлиц) и 10% — НДС (налог на добавленную стоимость)», — сказал он;) а еще 10% с чего сдирать будут?
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