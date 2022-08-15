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Тиск на гривню зменшиться,
– експерт заявив про...

Тиск на гривню зменшиться, – експерт заявив про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:41

Тиск на гривню зменшиться, – експерт заявив про...

Пропонуємо до обговорення:
Девальвація гривні певним чином допомогла дещо покращити економічну ситуацію в Україні. Якщо на початку війни дефіцит бюджету становив щомісяця близько 5 мільярдів доларів, то нині – близько 4 мільярдів.

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Тиск на гривню зменшиться, – експерт заявив про стабілізацію економіки
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:41

Ахахах а як же прогноз Фурси, що якщо не введуть податок на імпорт 10%, то курс буде 120?
andrey2019dk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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