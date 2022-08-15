|
|
|
Тиск на гривню зменшиться, – експерт заявив про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 вер, 2022 16:41
Пропонуємо до обговорення:
Девальвація гривні певним чином допомогла дещо покращити економічну ситуацію в Україні. Якщо на початку війни дефіцит бюджету становив щомісяця близько 5 мільярдів доларів, то нині – близько 4 мільярдів.
Дивися повний текст Тиск на гривню зменшиться, – експерт заявив про стабілізацію економіки
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98378
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 16:41
Ахахах а як же прогноз Фурси, що якщо не введуть податок на імпорт 10%, то курс буде 120?
-
andrey2019dk
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 01.02.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|155
|
Пон 22 сер, 2022 18:20
Dikoy
|
|1
|141
|
|
|4
|426
|
|