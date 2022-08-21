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Мінімальну зарплату з 1
грудня буде збільшено

Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:12

Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував планове збільшення мінімальної заробітної плати до 6,7 тис. грн уже з 1 грудня.

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Мінімальну зарплату з 1 грудня буде збільшено
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