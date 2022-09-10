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Розмитнення в Дії: якою буде формула та скільки потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 вер, 2022 13:13
Пропонуємо до обговорення:
Протягом кількох минулих місяців у Парламенті триває дискусія щодо скасування так званого «нульового» розмитнення. Нещодавно у процес активно включився Кабінет Міністрів України, схвалив проєкт закону про розмитнення в «Дії» та зареєстрував його для розгляду в Парламенті.
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R2
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:13
Це лише пусті обіцянки. Уже 15 вересня 2022, а віз і нині там.
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chornozub72
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Ірина_, Модератор
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