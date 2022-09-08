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Finance.ua: Як знайти роботу, якщо вам за 40 років
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Практичні поради
Ситуація на ринку праці непроста. Згідно з даними Центру економічної стратегії на одне робоче місце в Україні претендують 13 людей. Ринок повністю контролюють працедавці. Це стосується навіть тих секторів, які не залежать від фізичних активів, як, наприклад, IT-галузь. У ЦЕС стверджують, що наразі майже третина українців не має роботи.
Дивися повний текст Як знайти роботу, якщо вам за 40 років
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D2
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Додано: Чет 15 вер, 2022 14:12
Це ніколи не зміниться.
Мені 50, швидко навчаюсь та пристосовуюсь до будь-яких умов праці, в чудовій фізичній формі. Працюю тільки за кордоном, наразі безробітний. Тут шукати нічого не збираюсь. Колись давно працював в різних місцях. Майже всюди ставлення, як до скота, в колективі обов'язково інтриги, плітки, хтось когось хоче підсидіти, ненормований робочий день без оплати, треба працювати і за пєтю, і за васю, купа обов'язків, прав нуль і все це за смішні гроші.
Там все добре з роботодавцями, повага та людське ставлення, ким би ти не працював.
Доводилося працювати на таких роботах, що тінейджери "здихали" через місяць та звільнялися.
Наші, так звані "роботодавці" нехай і далі шукають "малолєток".
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nobodysuperman
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:33
nobodysuperman то до 50,а краще 40 вже треба мати все для життя.Життя ж тільки починається.
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Мизантрóп
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