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Finance.ua: Як знайти роботу, якщо вам за 40 років
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Практичні поради
Ситуація на ринку праці непроста. Згідно з даними Центру економічної стратегії на одне робоче місце в Україні претендують 13 людей. Ринок повністю контролюють працедавці. Це стосується навіть тих секторів, які не залежать від фізичних активів, як, наприклад, IT-галузь. У ЦЕС стверджують, що наразі майже третина українців не має роботи.
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D2
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Додано: Чет 15 вер, 2022 14:12
Це ніколи не зміниться.
Мені 50, швидко навчаюсь та пристосовуюсь до будь-яких умов праці, в чудовій фізичній формі. Працюю тільки за кордоном, наразі безробітний. Тут шукати нічого не збираюсь. Колись давно працював в різних місцях. Майже всюди ставлення, як до скота, в колективі обов'язково інтриги, плітки, хтось когось хоче підсидіти, ненормований робочий день без оплати, треба працювати і за пєтю, і за васю, купа обов'язків, прав нуль і все це за смішні гроші.
Там все добре з роботодавцями, повага та людське ставлення, ким би ти не працював.
Доводилося працювати на таких роботах, що тінейджери "здихали" через місяць та звільнялися.
Наші, так звані "роботодавці" нехай і далі шукають "малолєток".
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nobodysuperman
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:33
nobodysuperman то до 50,а краще 40 вже треба мати все для життя.Життя ж тільки починається.
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Мизантрóп
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Додано: Суб 17 вер, 2022 00:33
D2 У IT наприклад у маркетингу якщо тобі 30 то на тебе дивляться як на динозавтра )) Плюс наші галєри це наші галєри - віношення та ставлення відповідне.
Але у випадку IT є апворк. І там не двиляться на вік - а більше на скіли та досвід
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mcduck
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Додано: Нед 18 вер, 2022 22:09
То, что работодателям запрещено указывать в объявлениях о работе возраст кандидата, для меня минус. Лучше было бы сразу отсеивать вакансии, на которые точно не возьмут из-за возраста и не тратить на них время и нервы.
Пусть меня привлекут на разборку завалов и платят 6500 грн. Так ведь не привлекают же.
А в Центр занятости я не пойду. Ходил уже. Не хочу больше унижаться перед гос. чиновниками.
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gennady_kozarenko
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Додано: Нед 08 січ, 2023 18:07
gennady_kozarenko
якщо ви відправляєте резюме то загалом там або вказана дата народження, або вказана освіта, за датами якої можна прикинути який ваш вік. Проте краще вказувати вік - щоб отримати відмову одразу, не витрачаючи час на співбесіду, де у моїй галузі інтервювер буде просто випитувати ваші фішки, нюанси, знання - на здобуття яких ви витратили купу часу грошей та тестів.
40-50 чудовий вік для IT - до деменції та альцгеймера ще далеко - а життєвий досвід максимальний
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mcduck
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Додано: Нед 08 січ, 2023 18:24
gennady_kozarenko написав:
То, что работодателям запрещено указывать в объявлениях о работе возраст кандидата, для меня минус. Лучше было бы сразу отсеивать вакансии, на которые точно не возьмут из-за возраста и не тратить на них время и нервы.
Пусть меня привлекут на разборку завалов и платят 6500 грн. Так ведь не привлекают же.
А в Центр занятости я не пойду. Ходил уже. Не хочу больше унижаться перед гос. чиновниками.
так а что хотели сказать?
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vitaliian
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