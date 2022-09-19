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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:55

  Успіх написав:
  budivelnik написав:1 Чи багато тут присутніх вважають поганим бізнес, який за 5-7 років дозволив відкласти гроші на купівлю двох квартир( двохкімнатної і смарта)?
2 Чи багато тут присутніх вважають що бізнес, з якого на протязі всього часу його існування виводили 50-70% прибутку - є нестійким або стагнуючим?
3 Чи багато тут присутніх вважають завеликим падіння виручки в 3 рази ... в момент переходу бізнесу з 6 денного робочого дня на 2денний?
4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?

Тобто питання тут не в дохідності чи майбутньому бізнесу.
Питання в голові того , в кого є фантазія що можна не працювати..а заробляти по квартирці в ТРИ роки...а потім здаючи квартирку в оренду - отримувати дохід який за ДВА роки дозволить купити наступну..і так до безкінечності.
ПС
Якби долярчик був не на фронті - мій опис був би на порядок жорсткіший, а так я просто обізву його примітивним фантазером і на тому закінчу.


Ні, я міряю виручку за вихідні(субота/неділя) до повномасштабної і тепер!
Тобто 2дня до 2днів, чи то всі вихідні "до" і усі вихідні "тепер"!(а переважно у вихідні дні і були найкращі каси👍)
1 З чотирьох поставлених мною питань - на три жодної реакції.
Я вважаю що тут в опонента навіть не було варіанту відповісти щось розумне
2 По питанню номер3
а - якщо тривалість роботи зменшується в 3 рази - привабливість для покупців зменшується разів в 5-10
б - пояснення просте як двері
Одне діло виявивши що потрібна якась копіїчана шприха чи ніпель - підняти пяту точку і піти купити
і зовсім інше - підняти пяту точку, і прийшовши облизати замок з гарним написом - приходьте тоді коли ми будемо працювати і нам пофіг що у вихідні ви( потенційні покупці) не працюєте...а якщо врахувати що 70-80% покупок робили не роздрібні покупці, а майсрти різних там веломайстерень...то взагалі дивно що щось продається.

Тому по бізнесу
В будь якому бізнесі працюють три складових в різновідсотковому поєднанні
Капітал
Праця
Ідея.....
Капітал долярчик конвертував в житло
Працювати він не хоче
Ідей в нього немає...

Який висновок після усвідомлення цих трьох понять?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 21:36

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  budivelnik написав:4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?

Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?

І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)

Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)

Ну, як вам математика?
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 21:58

  Успіх написав:
Ну, як вам математика?

кінчай торгувати,бо нічим решту давати :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 22:03

  Успіх написав:


таки да, забыли админы прикрутить кнопку "ответить" снизу :mrgreen:

но я вижу тема все-равно вырывается в топ. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 22:10

  Alex2007 написав:
  Успіх написав:


таки да, забыли админы прикрутить кнопку "ответить" снизу :mrgreen:

но я вижу тема все-равно вырывается в топ. :D

Однозначно!
Доллярчик всегда должен быть в топе.
(апнул слегонца)
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 22:10

  Alex2007 написав:
  Успіх написав:


таки да, забыли админы прикрутить кнопку "ответить" снизу :mrgreen:

но я вижу тема все-равно вырывается в топ. D

А то! ;)

В бізнесі стільки нюансів, що ого-гоооооо!

Лише той, хто не в бізнесі, то думає, що все просто/легко! І, мав би він гроші для старту, то він би всім показав!!! :lol: :D :mrgreen:

п.с.
Нє, ну реально форум трохи відволікає від того всього "бабахання"!
Але ще раз повторюсь - добре, що тепер переважно наші насипають виродкам!👍
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 22:12

  antey1969 написав:
  Alex2007 написав:
  Успіх написав:


таки да, забыли админы прикрутить кнопку "ответить" снизу :mrgreen:

но я вижу тема все-равно вырывается в топ. :D

Однозначно!
Доллярчик всегда должен быть в топе.
(апнул слегонца)

Не може бути!))))
Військовим же заборонено продавати алкоголь!))))
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 00:43

  Успіх написав:А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)

Ну, як вам математика?


уменьшать расходы - например платить меньше за аренду)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:46

Гірка правда бізнесу...

  uaprofi написав:
  Успіх написав:А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)

Ну, як вам математика?


уменьшать расходы - например платить меньше за аренду)

Та оренда там не висока(тут мені також казали, що де не висока оренда, там і не висока виручка)
Проблема бачу полягає саме в тому, що переважно крутяться клієнти з клубу "ніщита" :roll: і навіть, таких - маловато...
Що їм і дешеві речі - дорого! Або, і хотіли б купити, та ще чекають на пенсію/зарплату, а потім чомусь не всі приходять(які обіцяли) :mrgreen:

Ще, по легенді)) моя торгова "точка" є на базарі/ринку - а це ж, наче, вічний рій/постійний потік людей!!!(ага, а насправді, куй там :mrgreen: ще перед Новим роком і перед Великоднем - то щось наче таке є... - а решта ~ 330днів у році, то можна, навіть, перекотиполе як в пустелі, по рядах спостерігати :mrgreen: )
Все згадую товкучку на Краківському базарі - оце потік людей! Оце крутяк!
Але це я пам'ятаю ще 15р. тому, а як зараз там - хто зна :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:53

Займитесь продажей военной тематики. Смотрю сейчас там постоянно поток людей и что то покупают. Добавить к этому можно рыбацкую тему, там много товаров подходит как для военных, так и для рыбаков. Рыбаки фанаты и они готовы покупать в ущерб покупкам в дом продуктов питания при любых кризисах.
У меня проблем с арендой от них не было не в период карантина, не в период сейчас войны.
Правда там должно быть тысячи наименований и если что, то распродать моментально с дисконтом 50% от закупочной.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 19 вер, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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