ПриватБанк дозволив інвестувати в ОВДП через Приват24 від 50 тис. грн. Раніше мінімальний внесок був удвічі більшим.
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ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП
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Додано: Пон 19 вер, 2022 16:40
ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП
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Дивися повний текст
ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП
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