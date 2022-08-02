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ПриватБанк зменшив мінімальну
суму інвестицій в ОВДП

ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:40

ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк дозволив інвестувати в ОВДП через Приват24 від 50 тис. грн. Раніше мінімальний внесок був удвічі більшим.

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ПриватБанк зменшив мінімальну суму інвестицій в ОВДП
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:40

да да

[сюда цитата нй инвестора про таксистов]
cohan
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