Такий прогноз зробив економічний експерт Олег Пензін, назвавши причини нещодавнього незначного зростання курсу, повідомляє «Телеграф».
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Що буде з доларом найближчими тижнями
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:23
Що буде з доларом найближчими тижнями
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Що буде з доларом найближчими тижнями
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