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Кому нараховуватимуть субсидії
цього опалювального...

Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:39

Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального...

Пропонуємо до обговорення:
Усі громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і в цьому сезоні.

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Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону: пояснення Мінсоцполітики
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:39

И только в нашем регионе, в Собесе пгт Брусилов Житомирской области, под руководством Майструка Андрея Григорьевича и Гордин Ирины Анатольевны всё, как обычно, через жопу: снова необходимо переосвидетельствование с кучей привычной бюрократической волокиты в виде повторного и нового предоставления массы подтверждающих документов, доказательств и всему такому подобному прочему (((
Получить субсидию каждый год для меня лично, пенсионера и инвалида 2-ой группы с детства, как, впрочем, и для всех остальных субсидируемых государством граждан, в нашем регионе под руководством вышеупомянутых лиц - Майструка и Гордин, является квестом номер один и рандомной лотереей (((
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:51

  sashamaestro1977 написав:И только в нашем регионе, в Собесе пгт Брусилов Житомирской области, под руководством Майструка Андрея Григорьевича и Гордин Ирины Анатольевны всё, как обычно, через жопу: снова необходимо переосвидетельствование с кучей привычной бюрократической волокиты в виде повторного и нового предоставления массы подтверждающих документов, доказательств и всему такому подобному прочему (((
Получить субсидию каждый год для меня лично, пенсионера и инвалида 2-ой группы с детства, как, впрочем, и для всех остальных субсидируемых государством граждан, в нашем регионе под руководством вышеупомянутых лиц - Майструка и Гордин, является квестом номер один и рандомной лотереей (((


с 2016го краник прикрыли, кто думал что будет всегда - пусть думает лучше
cohan
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