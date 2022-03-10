Усі громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і в цьому сезоні.
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Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону: пояснення Мінсоцполітики
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Додано: Сер 21 вер, 2022 17:39
Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального...
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Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону: пояснення Мінсоцполітики
Додано: Сер 21 вер, 2022 17:39
И только в нашем регионе, в Собесе пгт Брусилов Житомирской области, под руководством Майструка Андрея Григорьевича и Гордин Ирины Анатольевны всё, как обычно, через жопу: снова необходимо переосвидетельствование с кучей привычной бюрократической волокиты в виде повторного и нового предоставления массы подтверждающих документов, доказательств и всему такому подобному прочему (((
Получить субсидию каждый год для меня лично, пенсионера и инвалида 2-ой группы с детства, как, впрочем, и для всех остальных субсидируемых государством граждан, в нашем регионе под руководством вышеупомянутых лиц - Майструка и Гордин, является квестом номер один и рандомной лотереей (((
Додано: Сер 21 вер, 2022 17:51
с 2016го краник прикрыли, кто думал что будет всегда - пусть думает лучше
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