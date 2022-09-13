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Вартість комуналки в Європі:
як змінюються тарифи перед...

Вартість комуналки в Європі: як змінюються тарифи перед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:34

Вартість комуналки в Європі: як змінюються тарифи перед...

Пропонуємо до обговорення:
«Слово і діло» проаналізувало, скільки коштують комунальні послуги в країнах Європи, і як перед опалювальним сезоном змінилися ціни на газ та електрику.

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Вартість комуналки в Європі: як змінюються тарифи перед опалювальним сезоном
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:34

Люблю такі статті, тільки згадуйте зразу яка там температура в помешканнях. скільки води використовують, електрики. Бо тут думаю що в Європі всі з відкритими вікнами і палять на 200%
dinozavrik
 
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