Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
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У Києві шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів 62 тис. євро
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Додано: Вів 27 вер, 2022 01:11
У Києві шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів...
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У Києві шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів 62 тис. євро
Додано: Вів 27 вер, 2022 01:11
Что-то в вычислении суммы залога напутали. Крайне подозрительное круглое число. Последняя цифра должна быть не нулём и ещё быть несколько копеек.
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