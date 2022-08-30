Платник податку може подати заяву про повернення помилково сплачених сум єдиного внеску онлайн.
Дивися повний текст
Чи можна подати заяву на повернення надміру сплаченого ЄСВ в е-формі
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 вер, 2022 08:39
Чи можна подати заяву на повернення надміру сплаченого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Чи можна подати заяву на повернення надміру сплаченого ЄСВ в е-формі
Додано: Чет 29 вер, 2022 08:39
В ніфіга листування не працює, тупо нема відповіді місяцями.. створив очередне звернення щодо перенесення коштів ЄСВ і як в трубу вже другий місяць....
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|