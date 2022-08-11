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У McDonald's зробили заяву
про відкриття ресторанів в...

У McDonald's зробили заяву про відкриття ресторанів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:10

У McDonald's зробили заяву про відкриття ресторанів в...

Пропонуємо до обговорення:
27 вересня відновили роботу ще сім ресторанів McDonald’s у Києві. Кур'єри почали доставляти їжу любителям бургерів і картоплі фрі на правий берег.

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У McDonald's зробили заяву про відкриття ресторанів в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 16:10

Попит, а не "спрос"... Журналісти повинні бути вчити мову, ні? Або хочаб в ворді перевіряйте, він більшість помилок вам підкреслить....
olenaua_zp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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