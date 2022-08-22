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Україна подає заявку на вступ
до НАТО у пришвидшеному...

Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:25

Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному...

Пропонуємо до обговорення:
Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

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Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:25

А шо, так можно было)))
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Модератори: Ірина_, Модератор

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