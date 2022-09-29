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Скільки людей можна зареєструвати в квартирі: всі нюанси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:50
Пропонуємо до обговорення:
Нерідко власників житла цікавить питання, скількох людей можна зареєструвати в одній квартирі, щоб не порушити при цьому норми законодавства. Найчастіше "прописують" членів сім’ї родичів, друзів та знайомих.
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