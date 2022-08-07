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Finance.ua: Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 жов, 2022 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Вартість і характеристики дронів-камікадзе RAM II UAV
На жаль, росія вже масово застосовує не лише ракети, а й іранські дрони камікадзе Шахед-136. Але наша країна має свої безпілотники-камікадзе, чим вони відрізняються від іранських і як використовуються – розповімо в цій статті Finance.ua.
Дивися повний текст Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали Притула та Стерненко
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D2
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Додано: Сер 12 жов, 2022 09:31
Двигун электрический
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ykrkozak
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:27
Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?
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stdfire
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:27
stdfire написав:
Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?
Цікавить те ж саме питання
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kravetssasha
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Додано: Сер 12 жов, 2022 23:03
Слабоватые, хотелось бы чтобы были не хуже чем иранские мопеды. Есть же иранские целые образцы, нужно делать хотя бы их копию. У Иранского боеприпас 50 кг и дальность полета приличная, у нашего 3 кг и дальность полета, бавовна слабая и до рахи не долетит.
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finuser530
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Додано: Сер 12 жов, 2022 23:26
там же написали, що комплекс коштує 500к баксів. До цього комплексу входить станція управління – це дуже дорогий і складний виріб +10 дронів-камікадзе.
Тобто 1 дрон менше 50к баксів ( хз скільки саме, але думаю, що 35-40к).
Плюс до всього висота польоту в 3 рази вища в РАМ 2 і тому дуже тяжко буде його засікти!
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ivanzarabotok
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Додано: Сер 12 жов, 2022 23:34
Це називається- підтримаємо вітчизнянного виробника...
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gkatunya
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Додано: Чет 13 жов, 2022 09:10
kravetssasha написав: stdfire написав:
Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?
Цікавить те ж саме питання
В состав комплекса входит 10 дронов-камикадзе, то есть один комплекс RAM II UAV стоит 20 миллионов гривен включая станцию управления
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Примат
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 05:26
gkatunya написав:
Це називається- підтримаємо вітчизнянного виробника...
З вітчизняного там тільки руки, які складали все до купи імпортне.
Взагалі попахує це все лохотроном, як з типа купівлею супутника.
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asin
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 06:26
Теж саме враження складається. Шахід коштує 10 тис$, а РЕМ 50...
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adanina7777777
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