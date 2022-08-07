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Finance.ua: Дрони-камікадзе
RAM II UAV: на що зібрали...

Finance.ua: Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:31

Finance.ua: Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість і характеристики дронів-камікадзе RAM II UAV
На жаль, росія вже масово застосовує не лише ракети, а й іранські дрони камікадзе Шахед-136. Але наша країна має свої безпілотники-камікадзе, чим вони відрізняються від іранських і як використовуються – розповімо в цій статті Finance.ua.

Дивися повний текст Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали Притула та Стерненко
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:31

Двигун электрический
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:27

Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?
stdfire
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:27

  stdfire написав:Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?



Цікавить те ж саме питання
kravetssasha
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 23:03

Слабоватые, хотелось бы чтобы были не хуже чем иранские мопеды. Есть же иранские целые образцы, нужно делать хотя бы их копию. У Иранского боеприпас 50 кг и дальность полета приличная, у нашего 3 кг и дальность полета, бавовна слабая и до рахи не долетит.
finuser530
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 23:26

там же написали, що комплекс коштує 500к баксів. До цього комплексу входить станція управління – це дуже дорогий і складний виріб +10 дронів-камікадзе.
Тобто 1 дрон менше 50к баксів ( хз скільки саме, але думаю, що 35-40к).
Плюс до всього висота польоту в 3 рази вища в РАМ 2 і тому дуже тяжко буде його засікти!
ivanzarabotok
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 23:34

Це називається- підтримаємо вітчизнянного виробника...
gkatunya
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 09:10

  kravetssasha написав:
  stdfire написав:Наш Рам 2 приблизно з такимиж ТТХ як і Світчблейд 600, але наш коштує майже 50тис$ а боеприпас світчблейда-600 - 20-30тис$. Як це може бути ?
Ми для себе виробляємо дорожче ніж в Англії ці світчблейди ?



Цікавить те ж саме питання


В состав комплекса входит 10 дронов-камикадзе, то есть один комплекс RAM II UAV стоит 20 миллионов гривен включая станцию управления
Примат
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 05:26

  gkatunya написав:Це називається- підтримаємо вітчизнянного виробника...

З вітчизняного там тільки руки, які складали все до купи імпортне.
Взагалі попахує це все лохотроном, як з типа купівлею супутника.
asin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 06:26

Теж саме враження складається. Шахід коштує 10 тис$, а РЕМ 50...
adanina7777777
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