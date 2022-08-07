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Finance.ua: Дрони-камікадзе
RAM II UAV: на що зібрали...

Finance.ua: Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали...
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:44

stdfire
Шановний користувач, коментар від автора матеріала.
Перше. Питання вартості того чи іншого виробу це питання вартості комплектуючих, роботи людей, вартості наукових досліджень, і, дуже важливо, "ефект масштабу". Тобто чим більше вироблено дронів, тим дешевше кожен окремий з них, тому, що вартість досліджень "розмивається" більше. Друге. Вартість саме дрона РАМ 2 нам не відома. Відома вартість комплекту 10 дронів + станція управління. Станція управління коштує не 0. Тобто Сам безпілотник дешевший ніж 50 000 доларів.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 11:25

  adanina7777777 написав:Теж саме враження складається. Шахід коштує 10 тис$, а РЕМ 50...

Під час свого виступу перед G7 11 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив зокрема, що Російська Федерація замовила в Ірану поставку аж 2400 дронів-камікадзе типів Shahed-131 та Shahed-136.

Яку ціну при цьому Кремль готовий заплатити за поставку настільки гігантської кількості "літаючих мопедів", поки лишається незрозумілим. Автори польського Defence24 припускають, що в якості "оплати" РФ запропонувала Тегерану поставку 24 винищувачів Су-35СЭ із "єгипетського" замовлення, орієнтовна вартість - 1,5 мільярдів доларів.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -9274.html
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 20:30

Чому така висока вартiсть? Хтось може пояснить? Бо вiдчуття, що однi останнэ готовi вi ддати для ЗСУ, а хтось на цьому добряче заробити.
Stas1954
 
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