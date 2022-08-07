Finance.ua: Дрони-камікадзе RAM II UAV: на що зібрали...

stdfire
Шановний користувач, коментар від автора матеріала.
Перше. Питання вартості того чи іншого виробу це питання вартості комплектуючих, роботи людей, вартості наукових досліджень, і, дуже важливо, "ефект масштабу". Тобто чим більше вироблено дронів, тим дешевше кожен окремий з них, тому, що вартість досліджень "розмивається" більше. Друге. Вартість саме дрона РАМ 2 нам не відома. Відома вартість комплекту 10 дронів + станція управління. Станція управління коштує не 0. Тобто Сам безпілотник дешевший ніж 50 000 доларів.