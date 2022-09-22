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Як продаватимуть квартири в
Україні: попит та чому ціни...

Як продаватимуть квартири в Україні: попит та чому ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 16:48

Як продаватимуть квартири в Україні: попит та чому ціни...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні напередодні повномасштабної війни стався справжній бум на ринку новобудов.

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Як продаватимуть квартири в Україні: попит та чому ціни злетіли
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 16:48

Заголовок "цены взлетели"
Окончание: "уровень спроса составляет около 10% от прошлогоднего."
Вывод: авось какой-то лох купится и побежит покупать недострой
vladkokovlad007
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