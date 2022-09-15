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Портрет ІТ-спеціаліста — 2022: скільки заробляють та чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 жов, 2022 14:31
Пропонуємо до обговорення:
Катастрофи на ІТ-ринку не сталося: не було масового падіння медіанних зарплат, а в деяких спеціалізаціях навіть помітне зростання.
Дивися повний текст Портрет ІТ-спеціаліста — 2022: скільки заробляють та чи задоволені фінансовим становищем (інфографіка)
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R2
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:31
А що за мапа така? Де Крим?
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salvydas
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:38
salvydas написав:А що за мапа така? Де Крим?
Є там Крим, сіренький
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Faceless
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