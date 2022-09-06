RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці зможуть купувати
валюту по офіційному курсу...

Українці зможуть купувати валюту по офіційному курсу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:43

Українці зможуть купувати валюту по офіційному курсу...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запроваджує новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви.

Дивися повний текст
Українці зможуть купувати валюту по офіційному курсу НБУ: умови
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98461
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:43

нє-нє, краще по 41 і під подушку, бо з них станеться - запровадити окремий курс на конвертацію долларів з депозитів.
Nickoss1
 
Повідомлень: 272
З нами з: 10.07.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Завдяки лімітам українці за кордоном почали знімати...
R2 » Чет 13 жов, 2022 10:00
4 396
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 жов, 2022 12:01
BIGor
За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн...
R2 » Нед 25 вер, 2022 14:16
1 198
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 вер, 2022 14:16
cohan
Українці самі відкладатимуть гроші на майбутню пенсію:... 1, 2, 3
R2 » Вів 06 вер, 2022 07:42
27 2411
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 11:54
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.