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Українці зможуть купувати
валюту по офіційному курсу...

Українці зможуть купувати валюту по офіційному курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:43

Українці зможуть купувати валюту по офіційному курсу...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запроваджує новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви.

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Українці зможуть купувати валюту по офіційному курсу НБУ: умови
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 16:43

нє-нє, краще по 41 і під подушку, бо з них станеться - запровадити окремий курс на конвертацію долларів з депозитів.
Nickoss1
 
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