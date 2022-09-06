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Українці зможуть купувати валюту по офіційному курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 жов, 2022 16:43
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запроваджує новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 16:43
нє-нє, краще по 41 і під подушку, бо з них станеться - запровадити окремий курс на конвертацію долларів з депозитів.
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Nickoss1
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