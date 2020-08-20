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получил квартиру как лучше поступить?
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:35
получил в наследство квартиру,хотел прописатся но нотариус намекнула, что пока война лучше этого не делать
сам прописан в другой квартире
в итоге приходится платить за умершего-за мусор и за газ(нет счетчика)
вот теперь я думаю как лучше поступить-оставить как есть,или выписать умершего, или только сходить в мусорную и газовые компании,показать свидетельство и отменить начисления?
а если я потом там пропишусь то надо будет восстанавливать услуги? или сами восстановятся?
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zoawlhxc
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 13:47
zoawlhxc написав:
получил в наследство квартиру,хотел прописатся но нотариус намекнула, что пока война лучше этого не делать
сам прописан в другой квартире
в итоге приходится платить за умершего-за мусор и за газ(нет счетчика)
вот теперь я думаю как лучше поступить-оставить как есть,или выписать умершего, или только сходить в мусорную и газовые компании,показать свидетельство и отменить начисления?
а если я потом там пропишусь то надо будет восстанавливать услуги? или сами восстановятся?
Компаниям на эти свидетельства -- глубоко пофиг: у них нормативка "по прописанным -- и неи кхм... неволнует"
При этом: абонентка "за газовую трубу" (и вроде какое-то потребление газа) будут насчитываться даже после выписки "вноль" -- тут только установка счетчика поможет.
Сами восстановятся.
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_hunter
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