Нова постанова НБУ, хто виграє від цієї ініціативи
З п'ятниці, 21 жовтня, НБУ запускає в Україні новий механізм захисту заощаджень українців від курсових коливань.
Дивися повний текст Депозити за офіційним курсом
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:44
Finance.ua: Депозити за офіційним курсом
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Дивися повний текст Депозити за офіційним курсом
Додано: Суб 22 жов, 2022 03:09
Додано: Суб 22 жов, 2022 07:52
Фонд гарантирования вкладов в действии!!!! Народ как всегда в минусе т к если курс вырастет то и цены вырастут!!!!! лотерея без выигрыша. Умники
Додано: Суб 22 жов, 2022 07:55
хотя бы проценты дали приличные!!!!! а так дайте гривну взаймы бесплатно
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