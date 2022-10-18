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Finance.ua: Депозити
за офіційним курсом

Finance.ua: Депозити за офіційним курсом
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:44

Finance.ua: Депозити за офіційним курсом

Пропонуємо до обговорення:
Нова постанова НБУ, хто виграє від цієї ініціативи
З п'ятниці, 21 жовтня, НБУ запускає в Україні новий механізм захисту заощаджень українців від курсових коливань.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:44

А хто заплатить за банкет? Хто оплатить курсові різниці? НБУ?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 03:09

  Всюдиносапхайчик написав:А хто заплатить за банкет? Хто оплатить курсові різниці? НБУ?


Да тут особенно и банкета нет, покупаешь по официальному курсу НБУ, размешаешь на депозит от 6-и до 12 месяцев, а потом получаешь не доллары, а те же гривны по официальному курсу НБУ, на тот момент...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 07:52

Фонд гарантирования вкладов в действии!!!! Народ как всегда в минусе т к если курс вырастет то и цены вырастут!!!!! лотерея без выигрыша. Умники
han2019
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 07:55

хотя бы проценты дали приличные!!!!! а так дайте гривну взаймы бесплатно
han2019
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 07:57

ОВГЗ в валюте и то лучше
han2019
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