Все, що ви хотіли знати про ППО
Останнім часом системі ППО приділяється багато уваги в новинах. Але як звичайному українцю розібратися у всіх тонкощах цієї теми? Finance.ua розкаже.
Дивися повний текст Що таке ППО, з чого складається і як працює
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 25 жов, 2022 22:58
Finance.ua: Що таке ППО, з чого складається і як працює
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Дивися повний текст Що таке ППО, з чого складається і як працює
Додано: Вів 25 жов, 2022 22:58
війна дороге задоволення яку несе весь бюджет країни-ми одна з держав якій тільки грошима й озброєнням помогають а в другому ми єдині які остались сам на вам з агресором
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