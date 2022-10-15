Звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за кордон чи в інший регіон під час війни не мають.
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Чи можуть звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за кордон чи в інший регіон під час війни
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Додано: Сер 26 жов, 2022 05:05
Чи можуть звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за...
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Чи можуть звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за кордон чи в інший регіон під час війни
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