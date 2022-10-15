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Чи можуть звільняти вчителів
у разі їхнього виїзду за...

Чи можуть звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 05:05

Чи можуть звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за...

Пропонуємо до обговорення:
Звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за кордон чи в інший регіон під час війни не мають.

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Чи можуть звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за кордон чи в інший регіон під час війни
R2
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