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"Армія відновлення": в
Мінекономіки розповіли, на які...

"Армія відновлення": в Мінекономіки розповіли, на які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:56

"Армія відновлення": в Мінекономіки розповіли, на які...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд активізує механізм залучення безробітних до “Армії відновлення” країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

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\"Армія відновлення\": в Мінекономіки розповіли, на які роботи залучатимуть безробітних та скільки платитимуть
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:56

Это гениально!!!! 6700 грн, браво!!!
kostyanych1984
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