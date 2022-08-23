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"Армія відновлення": в Мінекономіки розповіли, на які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 жов, 2022 11:56
Пропонуємо до обговорення:
Уряд активізує механізм залучення безробітних до “Армії відновлення” країни через їх участь у суспільно корисних роботах.
Дивися повний текст \"Армія відновлення\": в Мінекономіки розповіли, на які роботи залучатимуть безробітних та скільки платитимуть
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Додано: Сер 26 жов, 2022 11:56
Это гениально!!!! 6700 грн, браво!!!
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