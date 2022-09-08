Як стартувати в IT та з чого почати, якщо ви хочете стати «світчером».
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Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо таке?
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Додано: Чет 27 жов, 2022 17:09
Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо таке?
Пропонуємо до обговорення:
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Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо таке?
Додано: Чет 27 жов, 2022 17:09
Так. Все цікаво. Вже пройшов стільки курсів! А без досвіду першу роботу отримати ніяк. А час тік-так. Мотивація через два роки навчання і без стимулу зникає
Додано: Вів 01 лис, 2022 11:50
Re: Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо та
знание английского языка, на мой взгляд, притянутое за уши требование, которое скорее всего даёт возможность "хозяину" ИТ-фирмы переложить на программиста дополнительные функции, как-то общение с заказчиком!!! (это из статьи). Получается сам пообщайся, сам разберись, ну и код напиши ))
Чтобы получить работу, нужно иметь реализованные проекты, находящиеся в эксплуатации, которые можно продемонстрировать работодателю. Возраст не имеет значения.
Додано: Вів 01 лис, 2022 14:00
Re: Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо та
Аж ніяк. Зараз це маст хев навіть для внутрішнього ринку, бо без англійської ви як безпомічнмй - вся адекватна література, документація, курси, відео, конференції - англійською
Для не внутрішнього ринку (а це більшість варіантів) - додається інтернаціональні команди і все внутрішнє спілкування й переписка - англійською
Ніякий "хазяїн фірми" не визначає конкретні функції і нічого не перекладає - це різниться від проекту до проекту, від команди до команди, і спілкування з замовником - цілком звичайна річ.
Додано: Вів 01 лис, 2022 14:18
Додано: Вів 01 лис, 2022 14:21
Re: Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо та
А що він, по вашому, в ізоляції сидить?
Не завжди є аналітики на проекті. Навіть якщо вони є, це не означає, що розробник не бере участі в мітингах, дискусіях, не спілкується іншим чином з замовником.
+ з тими ж аналітиками і менеджерами він як спілкуватися буде?
Додано: Вів 01 лис, 2022 14:50
Додано: Вів 01 лис, 2022 14:57
Re: Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо та
Якщо вони з України, то може. І все одно, на загальних мітингах, де є колеги-іноземці - англійською.
То ж все там правильно написано щодо необхідності знання англійської, як мінімум В1
Додано: Вів 01 лис, 2022 15:11
R2
... а після 75? Що слабо? Насправді і в 25 неможливо для абсолютної більшості людей...
в силу особливостей кожної.
В 50 людина або вже сформована та насолоджується життям (воно їй 100 років точно не потрібно) або так і не змогла себе знайти (і шанс знайти себе в іт ще мізерніший).
ІТ вцям пора змінювати підходи в рекрутингу аудиторії страшої, якщо галузь недобирає кадрів, та розглядають навіть такий сегмент віку. Підходи стандартні, як для 25 річних тут малоефективні.
Тому і далі рекламуємо платні курси (які ведуть бувші кодери та самі більше не хочуть цим займатись) і пишемо статті про масовий успішний успіх в ІТ після 50...)))) ага .
Додано: Вів 01 лис, 2022 15:24
Viz Згоден, маркетингові хитрощі.
Усі ці навчання мало ефективні.
Ідеальне рішення - самостійно для своєї мети зробити якийсь проект, який допомагав би тобі на поточній роботі або як додатковий бізнес/хобі. При цьому отримувати інформацію самостійно через пошук в Інтернеті.
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