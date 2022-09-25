|
|
Президент "Мотор Січ" на початку війни наказав...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 лис, 2022 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораціонізмі, на початку повномасштабного вторгнення розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав розукомплектувати їх.
Дивися повний текст Президент \"Мотор Січ\" на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери – генпрокурор
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98489
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 01 лис, 2022 14:44
Настоящий предатель, надо ещё разобраться с теми кто выполнял такие приказы.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 962
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор