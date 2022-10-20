Ціни на квартири в Польщі знижуються вже кілька місяців, хоча все одно залишаються вищими за торішні.
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Ціни знижуються: скільки коштує купити квартиру у великих містах Польщі
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Додано: Сер 02 лис, 2022 18:49
Ціни знижуються: скільки коштує купити квартиру у...
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Дивися повний текст
Ціни знижуються: скільки коштує купити квартиру у великих містах Польщі
Додано: Сер 02 лис, 2022 18:49
Злотий упал к доллару на 20%, то есть в долларах ,даже в Польше , с поддержкой правительства -квартиры упали в долларах на 10% в Варшаве...
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