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Ціни знижуються: скільки
коштує купити квартиру у...

Ціни знижуються: скільки коштує купити квартиру у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:49

Ціни знижуються: скільки коштує купити квартиру у...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на квартири в Польщі знижуються вже кілька місяців, хоча все одно залишаються вищими за торішні.

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Ціни знижуються: скільки коштує купити квартиру у великих містах Польщі
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:49

Злотий упал к доллару на 20%, то есть в долларах ,даже в Польше , с поддержкой правительства -квартиры упали в долларах на 10% в Варшаве...
laa1999
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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